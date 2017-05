Giocatore guadagna 1.200 Platini: deluso per non aver ricevuto alcuna ricompensa

Nonostante possegga un notevole "palmares" videoludico, Hakam Karim è un giocatore estremamente deluso. Dopo aver raggiunto l'incredibile traguardo deisu, infatti, Karim si sarebbe aspettato un riconoscimento da parte di, che invece ha preferito semplicemente ignorare le richieste del giocatore.

Dopo aver guadagnato il suo ennesimo Platino (in questo caso, quello di Nioh), Karim ha espresso tutto il suo disappunto per non aver ancora ricevuto alcun tipo di riconoscimento. "Sony mi ha trattato come se fossi un muro", le sue parole. "Non mostra apprezzamento nei confronti del suo consumatore più fedele". In effetti, insieme al solo roughdawg4 a fargli compagnia, Karim è l'unico giocatore PlayStation ad aver raggiunto un traguardo del genere.

Facendo un confronto, Microsoft in passato decise di premiare l'utente Scallion83, capace di ottenere la bellezza di 1 milione di Obiettivi su Xbox: il riconoscimento, in questo caso, fu un abbonamento gratuito ed illimitato a Xbox Live.