Giochi di lancio Nintendo Switch: Zelda Breath of the Wild, Snipperclips, Super Bomberman R, 1-2-Switch

arriverà nei negozi il 3 marzo con una line-up non proprio impressionante sul fronte quantitativo, sebbene non manchino comunque uscite di grande importanza.

Tra i giochi di lancio spiccano, ovviamente, The Legend of Zelda: Beath of the Wild (disponibile anche su Wii U), Super Bomberman R, ed i party game 1-2 Switch e Snipperclips. Non mancano, infine, anche le succulente riedizioni di Shovel Knight: Specter of Torment e di I Am Setsuna. Nel nostro video speciale, la line-up di lancio completa di Nintendo Switch.