Gli agenti di polizia inglesi usano GT Sport per migliorare le capacità di guida

Come segnalato dal Mirror, la polizia britannica sta utilizzandoper allenare i suoi agenti, con l'obiettivo di migliorare le capacità di guida ad alta velocità durante gli inseguimenti per le strade del Regno Unito.

Gli agenti stanno utilizzando GT Sport per affinare le loro capacità guidando un bolide virtuale sul circuito di Silverstone con e senza l'ausilio del visore PlayStation VR. Il distretto di Lincolnshire è in contatto con personale specializzato di Sony Interactive Entertainment UK, il quale fornirà lezioni aggiuntive ai dipendenti e ai poliziotti interessati.

Ovviamente, il capo del distretto sottolinea come questo non sia un reale sostituto alle sessioni di allenamento in pista ma un valido aiuto integrativo nella formazione degli agenti.