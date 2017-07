Gli amiibo di Bayonetta sono ora disponibili su amazon

Sono da oggi disponibili i nuovidella serie, che comprendono le attesissime statuine dedicate alla strega, protagonista sucon l'esclusiva

Su amazon.it è già possibile reperire l'ambita statuetta, anche se presumibilmente le prime scorte si esauriranno in fretta. Dopo il debutto avvenuto su Xbox 360 e PlayStation 3, il primo Bayonetta ha raggiunto Wii U e più recentemente il PC, piattaforma, quest'ultima, sulla quale ha riscosso un notevole successo vendendo oltre 200.000 copie, un traguardo di tutto rispetto per un titolo pubblicato per la prima volta nel 2010.

Se amate i collezionabili, e in particolare quelli di Bayonetta, vi consigliamo di dare uno sguardo al teaser per la action figure annunciata da First 4 Figures.