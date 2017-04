Gli Amiibo di Monster Hunter Stories arriveranno anche in Occidente?

Durante l'ultimo Nintendo Direct, la casa di Kyoto ha confermato cheper 3DS arriverà in Occidente il prossimo autunno, senza però far menzione al possibile lancio della serie Amiibo dedicata, già uscita in Giappone. Oggi un nuovo indizio sembra confermare l'arrivo delle statuine anche in Europa e Nord America.

La copertina della versione americana di Monster Hunter Stories presenta il logo degli Amiibo bene in vista sulla fascetta, evidentemente Capcom e Nintendo hanno in programma anche la pubblicazione dei vari personaggi in Occidente, al momento però non ci sono maggiori dettagli in merito.

In Giappone, la prima serie Amiibo di Monster Hunter Stories è stata pubblicata lo scorso mese di ottobre ed ha riscosso un discreto successo, restiamo in attesa di saperne di più per quanto riguarda i mercati occidentali.