Gli auguri di buon anno di Hideo Kojima con una nuova illustrazione di Ludens

Sulle pagine dell'ultimo numero di Famitsu ha trovato posto anche il messaggio di auguri di buon anno di, il director svincolatosi da, e ormai al lavoro da diverso tempo su. Il messaggio, che vi riportiamo in calce, include anche una nuova illustrazione di Ludens, la mascotte di, disegnata da Koji Shinkawa.

"Vi auguriamo un buon anno! Kojima Productions ha celebrato il suo primo anniversario il 16 dicembre. Lo scorso anno era solo un sogno e un obiettivo, supportato da tanti 'strands' (legami). Ci stiamo preparando per andare nello Spazio, ma finalmente il razzo, la base, l'engine e lo staff sono pronti.

Penso che questo sia stato reso possibile solo grazie a tutti coloro che nel mondo hanno ci hanno supportato per questa avventura. Questo è il motivo per cui voglio rispettare le aspettative, e mi piacerebbe che questo fosse l'anno dell'accensione del motore.

Di nuovo, grazie per quest'anno", recita il messaggio di Kojima.

Sicuramente il 2016 è stato un anno difficile e faticoso per Kojima, ma è stato anche l'anno della sua rinascita: Kojima Productions, infatti, è più che mai intenzionata a intensificare i lavori in corso su Death Stranding.