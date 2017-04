Gli autori di Burnout annunciano Danger Zone per PS4 e PC

, studio fondato da ex membri di, ha annunciato, erede spirituale della modalità Crash di, nel quale i giocatori saranno chiamati a seminare la distruzione a bordo del proprio veicolo.

Danger Zone proporrà una modalità single player con 20 diversi scenari e il supporto per le classifiche online, al momento non ci sono invece conferme per quanto riguarda le modalità multigiocatore. Il titolo sarà disponibile dal mese di maggio su PlayStation 4 e PC, distribuito solo in formato digitale al prezzo di 12,99 euro. Restiamo in attesa di un primo video gameplay di Danger Zone e di nuovi dettagli sul progetto.