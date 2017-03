Gli autori di Conan Exiles annunciano Secret World Legends; primo teaser trailer

, software house nota per, ha oggi annunciato, il suo nuovo progetto che rappresenterà una sorta di ri-lancio di, titolo MMO disponibile su PC dal 2012.

Secret World Legends si presenta come un action-RPG con un sistema di combattimento completamente rivisitato rispetto a quanto visto in The Secret World. Funcom promette anche un sistema di progressione rinnovato, nuovi tipi di quest (tra cui le investigative), una qualità grafica sensibilmente migliorata, e una gran varietà di città riprese dalla realtà da visitare, tra cui New York, Londra, e altre ancora. In tutto, la software house promette più di 100 ore di contenuti di gioco.

Il titolo sarà distribuito come free-to-play, e arriverà su Steam durante la primavera. Intanto, potete già iscrivervi alla fase Beta raggiungendo il sito ufficiale del gioco, e potete dare uno primo sguardo al gioco tramite il teaser trailer che trovate riportato in cima all'articolo.