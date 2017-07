Gli autori di Elite Dangerous lavorano ad un nuovo gioco su licenza

Nel corso di un'intervista concessa a Glixel,è tornata a parlare del suo apprezzato, fornendo inoltre qualche indizio su quello che sembra essere il prossimo, importante progetto della compagnia.

Per quanto riguarda Elite Dangerous, David Brabe di Frontier ha ammesso di sperare che il ciclo vitale del titolo possa estendersi per almeno altri 10 anni. Questo, naturalmente, dipenderà dall'eventuale supporto che la community - dimostratasi decisamente appassionata fino ad ora - concederà al titolo in futuro.

Volgendo lo sguardo al futuro, Brabe ha confermato che la compagnia si trova parallelamente impegnata nello sviluppo di un nuovo titolo. A quanto pare, si parla di una produzione basata su "un'importante licenza" proveniente dal mondo del cinema. L'intenzione di Frontier, è quella di lanciare il titolo nel 2018, quindi è lecito aspettarsi un annuncio ufficiale fra non molto tempo.