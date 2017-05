Gli autori di I Am Setsuna sono al lavoro su un nuovo progetto?

Qualche ora fa, software house che si è occupata dello sviluppo dell'apprezzato I Am Setsuna , ha aggiornato il proprio sito ufficiale inserendo una nuova immagine di background che sembra non essere collegata al suo ultimo gioco.

Come potete vedere a fine news, l'artwork in questione ritrae una scogliera erbosa che si affaccia su uno specchio d'acqua. Questo tipo di paesaggio difficilmente può essere associato ad I Am Setsuna, che invece è ambientato in un mondo ricoperto di neve. Che sia la prima immagine del nuovo progetto dello studio? Per il momento non sono state condivise informazioni di nessun genere, per saperne di più probabilmente dovremo attendere l'E3 2017.