Gli autori di The Banner Saga stanno pianificando una nuova IP

Parlando ai microfoni di GameWatcher, infatti, il co-fondatore di Stoic John Watson ha parlato del grande potenziale narrativo di The Banner Saga, e del fatto che ci saranno ancora molte cose da raccontare anche dopo la pubblicazione del terzo capitolo (finanziato con successo su Kickstarter). Prima di un ipoetetico The Banner Saga 4, comunque, Stoic vuole pianificare la produzione di una nuova IP: di cosa potrebbe trattarsi? John Watson ha anticipato che nel nuovo gioco ci saranno elementi "competitivi" e "tattici". Non rimane che attendere qualche dettaglio in più sulla nuova IP di Stoic.