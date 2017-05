, autore di, ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo gioco, una nuova IP che sarà annunciata molto presto. McMillen parla di un progetto "", senza svelare ulteriori dettagli in merito.

Gli sviluppatori di The Binding of Isaac sono al lavoro su questo titolo già da molto tempo e non è escluso che il reveal ufficiale possa avvenire a breve. Secondo alcuni rumor, la presentazione potrebbe essere prevista nel corso del PC Gaming Show @ E3 2017, evento in programma per il 12 giugno alle 19:00, ora italiana.