Gli autori di Wonder Boy the Dragon's Trap sognano di creare un remake di Zelda

responsabile del team LizardCube, è stato recentemente intervistato da USGamer e in questa occasione ha rivelato che uno dei sogni del suo team (autore del recente) è indubbiamente quello di realizzare un remake del primo episodio di

Queste le parole di Cornut: "Come tutti gli sviluppatori, desidero creare nuovi progetti, fino ad oggi abbiamo sviluppato solamente remake e non lo nascondo, creativamente è una cosa frustrante non poter esprimere il proprio talento. Di contro, il processo tecnico è molto interessante. Se in futuro dovessimo realizzare un nuovo remake, probabilmente dovremmo andare alla ricerca di un gioco che adoriamo. Mi piacerebbe riportare in vita il primo The Legend of Zelda con una nuova veste ma sono certo che Nintendo non ci affiderebbe mai un lavoro del genere."

Vi piacerebbe vedere un remake di The Legend of Zelda? Cosa ne pensate delle parole di Cornut?