Gli eSports protagonisti alla prossima Milan Games Week 2017

: Finalissime di tornei internazionali e nazionali animeranno la Milan Games Week 2017, in una nuova arena pensata per valorizzare il fenomeno mondiale deglianche in Italia. Per la prima volta si giocherà un torneo intra-universitario internazionale.

Da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre infatti appassionati e semplici curiosi troveranno un vero e proprio villaggio dedicato al mondo degli sport elettronici. Il movimento dell’eSport italiano sta scalando le classifiche in termini di numero di giocatori professionisti, audience, attori coinvolti e risorse, e si sta avvicinando ad altri Paesi dove il fenomeno è già affermato. Gli eventi eSports nel mondo richiamano migliaia di visitatori attirando appassionati, curiosi, aziende e sponsor.

Qui tutti i dettagli dei tornei presenti in questa edizione

Call of Duty: Infinite Warfare – 29 settembre 2017

MGW ospiterà la finale del torneo, iniziato a gennaio e proseguito con le fasi eliminatorie al Teatro Principe a Milano e che ha visto la partecipazione di più di 64 team per un totale di quasi 300 giocatori. La finale incoronerà il team più forte d’Italia.

Overwatch – 30 settembre 2017

I progamer di tutta Italia potranno sfidarsi con Overwatch. Il campionato è iniziato a marzo con le fasi eliminatorie, proseguito con la prima fase finale a maggio e ha visto partecipare oltre 420 player suddivisi in 70 team.

Intesa Sanpaolo e-football cup – 30 settembre 2017

Il torneo di Pro Evolution Soccer, dopo una prima fase eliminatoria online e una seconda fase della competizione giocata all’interno delle più belle filiali rinnovate del Gruppo, vedrà sfidarsi 8 finalisti nell’Area Intesa Sanpaolo. La finalissima verrà disputata il 30 settembre, con un montepremi di 5.000 Euro suddiviso tra i finalisti.

League of Legends – 1 ottobre 2017

L’atteso ritorno delle Red Bull Factions vedrà sfidarsi gli atleti a League of Legends. Il torneo è partito in luglio e si concluderà con la finalissima in Arena, che incoronerà il team campione d’Italia e chiuderà la Manifestazione, il 1 ottobre.

Tekken World Tour – 29-30 settembre

MGW ospiterà una delle due tappe italiane del Tekken World Tour, competizione internazionale aperta al pubblico e dedicata allo storico picchiaduro di Bandai Namco Entertainment.

Capcom Pro Tour – 29-30 settembre – 1 ottobre

Le finali regionali di Street Fighter V, uno dei picchiaduro più giocati di sempre, si svolgeranno durante MGW: i primi 7 giocatori della classifica europea, più un classificato last minute, si sfideranno per determinare chi è il più forte d’Europa. Il montepremi è di 30.000 dollari, da dividere ai primi 8 classificati.

True Gamers League – TGL – 30 settembre

Il True Games League è il torneo dedicato alle Sale Lan e gli eSport bar italiani, che si sfideranno con Overwatch. L’iniziativa è promossa da MSI con i partner HyperX e Netgear.

Project Cars 2 – 29-30 settembre, 1 ottobre

Nell’eSport Village protagonisti anche i tornei giornalieri di Project Cars 2, per vivere l’esperienza di guida del gioco di corse di Bandai Namco Entertainment.

Dissidia Final Fantasy NT – 29-30 settembre – 1 ottobre

Il pubblico potrà sfidarsi con il nuovo capitolo del picchiaduro Square Enix, con battaglie tra giocatori in modalità 3vs3.

MGW Tech powered by AK Informatica – 29-30 settembre – 1 ottobre

Per tutto il pubblico saranno disponibili 150 postazioni per giocare, in perfetto stile LAN party, ai principali titoli presenti alla Manifestazione.

La Milan Games Week è l’appuntamento dedicato agli appassionati di videogiochi più importante d’Italia e quindi il contesto ideale per ospitare tornei nazionali ed internazionali di questa che è da considerarsi a tutti gli effetti una disciplina sportiva. Per l’occasione, all’interno dei padiglioni di Fiera Milano Rho che per la prima volta ospiteranno la manifestazione, verrà appositamente allestita la Personal Gamer Arena, uno spazio che potrà ospitare più di 900 spettatori. L’impostazione della PG Arena è stata pensata per assistere a un vero e proprio show di puro intrattenimento e mettere i fans al centro della scena, sul modello degli eventi sportivi in stile NBA.



Ogni giornata di MGW ospiterà le fasi finali di diversi tornei e nella PG Arena andranno in scena tornei di Call Of Duty: Infinte Warfare, Overwatch e League Of Legends. Si aggiungono inoltre il Tekken World Tour e le finalissime dell’Intesa Sanpaolo E-Football Cup e tanto altro.



A dimostrazione della crescita dell’eSport nel panorama nazionale anche DMAX (canale 52 del gruppo Discovery Italia) ha selezionato nelle scorse settimane, attraverso un casting 4 candidati dalla community dei gamer italiani, per formare il Team Dmax. Sotto la guida di Fabrizio “Bode” Tavassi, campione Europeo e Mondiale di Tekken, vedremo il team affrontare allenamenti e sfide nella web-series Team Dmax: Senza Esclusione di Combo (disponibile dal 18 Settembre su Dplay, il servizio OTT gratuito di Discovery Italia. Tutto il team parteciperà al completo al Tekken World Tour, uno dei tornei di punta di MGW.



Per la prima volta poi all’interno di un evento dedicato al mondo gaming sarà presente una competizione intra-universitaria e internazionale: University Esport Master. La competizione sarà ospitata il prossimo 30 settembre nella PG Arena e vedrà sfidarsi a League of Legends in un triangolare il miglior team universitario inglese, tedesco ed italiano. Non solo tornei però nella tre giorni in Fiera: Twitch, la piattaforma di streaming video dedicata a videogiochi e eSport, sponsorizzerà una Lounge dove nel pre e nel post partita i giocatori professionisti ed i loro team potranno riprendere fiato e rilassarsi tra un match e l’altro.