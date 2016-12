Gli oggetti di Xur in vendita su Destiny nel weekend del 23 Dicembre 2016

Anche questa settimana,fa il suo ritorno nell'universo di, proponendo ai Guardiani i suoi nuovi oggetti, tra cu il Fucile a Fusione, il cascoe il

Questa settimana potrete trovare Xur sulla Torre, nei pressi dell'Oratore. Di seguito trovate l'intera lista delle novità che il mercante porta con sé: Piano C (Fucile a Fusione, 23 Strane Monete), Empireo Bellicoso (Casco Titano, 13 Strane Monete), Radar Zuccone (Casco Cacciatore, 13 Strane Monete), L'Ariete (Casco Stregone, 13 Strane Monete), Engramma Storico (Casco, 29 Strane Monete), Aghi di Vetro (Materiale, 3 Strane Monete) e il consumabile Tre di Ori per 7 Strane Monete. In calce alla notizia trovate le immagini dell'equipaggiamento venduto da Xur nel weekend.