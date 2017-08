Gli oggetti di Xur in vendita su Destiny nel weekend del 4 Agosto 2017

Come ogni Venerdì della settimana,torna nel mondo diproponendo ai Guardiani nuovi oggetti per l'equipaggiamento esotico, tra cuie il Cannone Portatile. Di seguito, tutti gli oggetti in vendita da Xur nel weekend del 4 Agosto 2017.

Questa settimana Xur si trova sull'Atollo e offre il seguente equipaggiamento: Tagomizzatori (Guanti Lunghi Titano, 13 Strane Monete), Macchina da Ballo Radiante (Stivali Cacciatore, 13 Strane Monete), Spezzasoli (Guanti Lunghi Stregone, 13 Strane Monete), Ultima Parola e Conseguenza (Cannone Portatile + Decoro, 30 Strane Monete e 25 Polveri d'Argento), Engramma Storico (Arma Speciale, 31 Strane Monete) e Tre di Ori (Consumabile, 7 Strane Monete). Gli oggetti saranno disponibili fino alle ore 10:00 (ora italiana) di domenica 6 Agosto 2017.