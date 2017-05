Gli oggetti di Xur in vendita su Destiny nel weekend del 5 Maggio 2017

Anche questo weekend,fa il suo ritorno nel mondo di, proponendo ai Guardiani i suoi nuovi oggetti, tra cui, Non Toccarmi e il. Di seguito, tutti gli oggetti in vendita da Xur il 5 e 6 Maggio 2017.

Questa settimana Xur si trova nella Sala dell'Avanguardia e offre il seguente equipaggiamento: Bastione del Crepuscolo (Armatura Torace Titano, 13 Strane Monete), Non Toccarmi (Guanti Lunghi Cacciatore, 13 Strane Monete), Vesti del Morsovuoto (Armatura Torace Stregone, 13 Strane Monete), Multi-Strumento MIDA (Fucile da Ricognizione, 23 Strane Monete), Engramma Storico (Arma Pesante, 31 Strane Monete) e Tre di Ori (Consumabile, 7 Strane Monete). In calce alla notizia trovate le immagini degli oggetti in vendita da Xur nel weekend, disponibili fino alle ore 10:00 di domenica 7 Maggio.