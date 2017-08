Gli oggetti di Xur in vendita su Destiny nel weekend dell'11 Agosto 2017

Come ogni Venerdì della settimana,è tornato nel mondo diproponendo ai Guardiani nuovi oggetti per l'equipaggiamento esotico, tra cuie il Fucile a Fusione. Vediamo tutti gli oggetti in vendita nel dettaglio.

Questa settimana Xur si trova sulla Torre, settore Nord, e offre il seguente equipaggiamento: Barriera a Reazione ACD/0 (Guanti Lunghi Titano, 13 Strane Monete), Maschera del Terzo Uomo (Casco Cacciatore, 13 Strane Monete), Luce Oltre la Nemesi (Casco, 13 Strane Monete), Telesto (Fucile a Fusione, 17 Strane Moneto), Engramma Storico (Arma Speciale, 31 Strane Monete) e Tre di Ori (Consumabile, 7 Strane Monete). Gli oggetti saranno disponibili fino alle ore 10:00 (ora italiana) di domenica 13 Agosto 2017.