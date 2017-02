Gli Optic sono i vincitori della CWL Paris Open

La strada verso la Championship dellaè continuata con la grande vittoria degli. FaZe Clan, Rise Nation e Infused sono le altre squadre ad aver raggiunto le prime posizioni dopo tre giorni di competizione intensa alladi Parigi, ospitata da

Alla fine della gara, gli OpTic si sono quindi avvicinati di un altro passo all’assicurarsi un posto nella prima CWL Global Pro League di sempre, che inizierà ad Aprile. Un gruppo di sessantadue squadre talentuose si sono sfidate durante il weekend. Alla fine della grande battaglia, i fan di Call of Duty al Paris Expo Port de Versailles sono stati testimoni della vittoria degli OpTic, che sono stati incoronati campioni e che si sono assicurati il primo posto, raccogliendo altri Punti CWL Pro e guadagnando una miglior posizione per la qualificazione alla CWL Global Pro League.

La competizione su LAN della CWL continua il mese prossimo con la CWL Open di Dallas, ospitata da MLG. Squadre provenienti da Nord America, Europa e APAC competerenno per un montepremi di 200.000 dollari nell’ultimo evento su LAN per qualificarsi al primo livello della CWL Global Pro League che si terrà questa primavera. Per poter avere la possibilità di accedere alla CWL Global Pro League, le squadre devono registrarsi alla CWL Open di Dallas.

Ecco la classifica finale della CWL Open di Parigi all'ESWC

1° – OpTic Gaming

2° – FaZe Clan

3° – Rise Nation

4° – Infused

5°/6° – Epsilon

5°/6° – Splyce

La Call of Duty World League, presentata da PlayStation 4, è orgogliosa di essere partner della Major League Gaming, organizzatore del torneo in Nord America e broadcast partner della prossima stagione. Grazie all’esperienza e alle tecnologie di streaming della MLG, i fan della CWL potranno seguire tutte le sfide della CWL su diverse piattaforme compreso il Visualizzatore di Eventi Live in-game (su PS4), il canale Twitch, gli account YouTube e Facebook di MLG.