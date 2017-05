Gli spot Nintendo hanno registrato oltre 4.000 passaggi TV a marzo negli USA

Lo scorso mese di marzo, il giro d'affari degli spot TV legati ai videogiochi in Nord America si è assestato sui 18.3 milioni di dollari, il 30% di questa somma deriva dai 16 spot realizzati dae trasmessi sui principali canali americani per promuovere il lancio di Switch e di

Nintendo ha prodotto 16 differenti spot trasmessi ben 4.100 volte, generando 583 milioni di contatti. Lo spot più visto in assoluto risulta essere "Believer", trasmesso in versione breve anche durante il Super Bowl 51 di Febbraio. Gli spot sono andati in onda su canali come Nickelodeon, Comedy Central e Adult Swim e durante trasmissioni di successo tra cui South Park, le partite del torneo di basket NCAA e i Kid's Choice Awards.