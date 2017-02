Gli sviluppatori dihanno annunciato l'intenzione di assumere quindici modder autori delle mod più popolari per il gioco, i quali riceveranno un compenso di 4.000 dollari al mese per il loro lavoro.

Gli autori di mod potranno così concentrarsi al massimo nella creazione dei vari progetti, garantendosi al tempo stesso il denario necessario per continuare ad investire risorse nello sviluppo degli stessi.

Studio Wildcard vuole così sostenere il lavoro dei modder più bravi, le mod più popolari potrebbero essere in futuro vendute come DLC e in ogni caso godranno del massimo supporto creativo e promozionale da parte del team. Cosa ne pensate di questa iniziativa?