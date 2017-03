Gli sviluppatori de L'Ombra di Mordor sono entusiasti di Xbox Scorpio

Oltre che su PC, PS4, Xbox One e PC,sarà lanciato in un secondo momento anche su Xbox Scorpio. In una recente intervista ai microfoni di Techradar, Matt Allen diha espresso tutto l'entusiasmo dello studio per la nuova console di

Lo sviluppatore ha definito "fantastico" il rapporto fra la software house e Microsoft ed è poi passato a parlare di Scorpio: "Finora ci sta piacendo davvero molto. Non so quanti dettagli sulle specifiche tecniche abbiano rivelato, ma è un vero upgrade, non qualcosa di approssimativo. Si potrà fare molto. Siamo davvero entusiasti di lavorare con loro in particolare". Allen ha infine sottolineato come i 4K e soprattutto l'HDR possano migliorare sensibilmente la qualità dell'immagine. Ricordiamo che recentemente l'azienda di Redmond ha affermato che la line up di Scorpio sarà estremamente ricca. Per scoprire cosa ha in serbo Microsoft probabilmente dovremo attendere il prossimo E3 o un ipotetico evento speciale nelle settimane che precedono la fiera losangelina.