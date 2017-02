Gli sviluppatori di Fast Neo Racing entusiasti di Nintendo Switch

Durante un'intervista concessa a Game Reactor, Manfred Linzer, CEO di, software house già autrice die attualmente impegnata su, si è detto entusiasta di, nonché convinto che la ibrida didisponga di un hardware molto meno limitante rispetto a Wii U.

"Per noi, Switch è la console più interessante che Nintendo abbia mai prodotto. Quando la prendi in mano la prima volta, è incredibile come tutti risulti perfetto. Ogni cosa risulta intelligentemente pensata. Non abbiamo giocato molti giochi su Switch, ma giocare Fast RMX in versione portatile è brillante. Ma quando passi all'esperienza su TV, giocare a 1080p e 60fps diventa davvero impressionante".

Linzer ha inoltre elogiato la versatilità e le capacità hardware di Switch, sottolineando come, a differenza di Wii U, non imporrà grossi limiti alle possibilità degli sviluppatori. "Con Wii U era difficile ottenere la grafica che volevamo e mantenere i 60fps. Dovevamo usare diversi artifici per farlo accadere. Per esempio, eravamo in grado di mantere i 720p e i 60fps con due giocatori in split-screen. Non è male, ma con tre o quattro giocatori eravamo costretti a scalare sui 30fps. Su Switch in modalità TV non abbiamo questo problema, e possiamo avere quattro partecipanti che giocano in split-screen e abilitare i 1080p di risoluzione e i 60fps senza perdere qualità visiva. Nel peggiore dei casi applicheremmo la risoluzione dinamica per le situazioni più concitate, ma non è qualcosa di facilmente avvertibile".