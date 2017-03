Gli sviluppatori di Fast RMX lavorano a un nuovo gioco

Durante un'intervista rilasciata al sito tedesco di Nintendo-Online - lo sviluppatore di- ha dichiarato di essere al lavoro su un nuovo progetto non ancora annunciato. Di cosa potrebbe trattarsi?

"Stiamo già lavorando a un nuovo gioco, ma al momento non possiamo aggiungere altro", dichiarano i ragazzi di Shin'en, senza dire nulla sulle piattaforme di destinazione o sulla finestra di lancio. Dal momento che stiamo parlando degli autori di Fast RMX, racing game futuristico uscito in esclusiva su Switch, ci domandiamo a quale genere potrebbe appartenere il loro prossimo progetto, e se si tratterà di un titolo multipiattaforma o di un'altra esclusiva per la nuova console Nintendo. Non rimane che attendere ulteriori dettagli da parte degli sviluppatori.