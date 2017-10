Gli sviluppatori di Fortnite parlano degli aggiornamenti previsti per il futuro

In un recente video-diario degli sviluppatori,ha parlato dei cambiamenti che verranno introdotti al gameplay dicon i prossimi aggiornamenti.

Eric Williamson e Zack Estep hanno parlato delle caratteristiche più richieste dai giocatori, come la chat vocale su console - già inserita su PC con l'ultimo update 1.7.2 - la cui introduzione è prevista a breve. Williamsom ha poi dichiarato che verranno aggiunte tantissime nuove armi all'interno della modalità Battle Royale, oltre a tanti nuovi oggetti consumabili. Il team è attualmente al lavoro per bilanciare questi oggetti aggiuntivi, tra i quali figurano anche pozioni in grado di ripristinare gli HP e di fornire una protezione parziale sotto forma di un'armatura.

Un'altra area nella quale il team sta impiegando molte risorse è la precisione delle armi. I fucili automatici saranno modificati per diventare più precisi mentre il giocatore è in movimento. L'obiettivo, nel lungo periodo, è quello di passare da un sistema hit-scan ad uno basato sui proiettili, già implementato dai fucili da cecchino. I fucili SMG verranno modificati per essere resi più appetibili ai giocatori e il team interverrà anche sulla mira assistita, un aspetto che merita molta attenzione, anche se la natura dei cambiamenti non è stata specificata.

Verrà poi implementata la raccolta automatica di oggetti e altre risorse, e aggiunto un indicatore visivo a forma di arco mentre si mira con le granate. Infine, nei prossimi aggiornamenti non mancheranno tanti nuovi oggetti per la personalizzazione.

Fortnite è disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4. Se siete alle prime armi, vi consigliamo di leggere la nostra guida alle armi e alle strategie offensive e difensive.