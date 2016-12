Su Famitsu gli sviluppatori giapponesi parlano dei loro progetti per il 2017

Sull'ultimo numero di Famitsu alcuni studi di sviluppo giapponesi hanno svelato i loro piani per il 2017, rivelando che il prossimo anno sarà ricco di sorprese, pur senza citare titoli o serie specifiche.

Partiamoo da Idea Factory, lo studio continuerà a lavorare sul brand Otomate mentre Compile Heart continuerà i lavori su Four Goddesses Online, oltre ad essere impegnata con alcuni titoli non ancora annunciati. Atlus ha in programma di svelare diversi progetti nel 2017 (tra cui probabilmente Project RE Fantasy), così come Koei Tecmo (che non si fermerà dunque al solo Dynasty Warriors 9) e Nippon Ichi Software.

Tomonobu Itagaki e i ragazzi di Valhalla Game Studio sono invece impegnati su Devil's Third Online e Momotaro Dentetsu 2017. Anche Nihon Falcom sarà molto indaffarata con i festeggiamenti per il trentesimo anniversario della serie YS e con la pubblicazione di The Legend of Heroes Trails of Cold Steel III. 5pb ha di avere nuovi progetti in cantiere (ma non ha svelato esattamente quali) e anche Microsoft conferma che nel 2017 ci saranno numerosi annunci per festeggiare i quindici anni dal lancio di Xbox in Giappone.