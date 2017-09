(studio noto per la serie Hack e per i giochi della serie Naruto) ha annunciato un nuovo progetto durante l'Anitsuku 2017. Non si tratta però di un videogioco bensì di un lungometraggio animato conosciuto com, dove le cinque "A" rappresentano le iniziali dell parole Astonishing, Ambitious, Advanced, Amazing e Animation.

Nessun altro dettaglio è stato diffusi in merito ma il CEO della compagnia Hiroshi Matsuyama ha specificato come il progetto non sia legato in alcun modo ad Hack bensì sia completamente nuovo e originale. Non è la prima volta che la compagnia giapponese si dedica al mondo dell'animazione, nel 2017 CyberConnect 2 aveva prodotto il lungometraggio .Hack//G.U. Trilogy mentre nel 2012 è stata la volta di .Hack//Sekai no Mukou.