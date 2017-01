Gli sviluppatori di Mother 3 saranno all'evento di presentazione di Switch

ha annunciato su Facebook che sarà presente all'eventodel 13 gennaio, durante il quale la casa di Kyoto svelerà ufficialmente, rivelando data di uscita, prezzo e line-up della console.

Secondo alcuni rumor, in questa occasione Nintendo potrebbe annunciare la versione inglese di Mother 3, in arrivo sulla Virtual Console di Switch nel corso del 2017. Il rumor è stato lanciato da Laura Kate Dale ed è stato ripreso da vari insider, tuttavia al momento si tratta solamente di semplici ipotesi.

1-Up Studio ha pubblicato Mother 3 per Game Boy Advance nel 2006, il gioco non è mai stato pubblicato in altri paesi al di fuori del Giappone, si tratterebbe quindi un debutto assoluto per quanto riguarda il mercato occidentale. Non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più.