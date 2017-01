Gli sviluppatori di Ori and the Blind Forest parlano di Project Scorpio

, game director di, ha recentemente espresso la sua opinione su, definendo la piattaforma come "". Di seguito, le dichiarazioni di Mahler.

Con un post pubblicato su NeoGAF, Thomas ha ribadito che Scorpio sarà una vera e propria console next-gen: "Tutte le console attuali hanno un'architettura x86 come quella dei PC, per questo Sony ha potuto lanciare sul mercato una versione potenziata di PlayStation 4 in tempi rapidi. Scorpio invece è una macchina di nuova generazione, compatibile con tutti i giochi per Xbox One. Si tratta di una rivoluzione perchè così facendo non perderete in alcun modo la vostra libreria software, così come succede su PC. Microsoft però deve impegnarsi per far capire ai consumatori che Scorpio non è una piattaforma di passaggio, non è un semplice upgrade hardware come PS4 Pro bensì una macchina di nuova generazione compatibile con tutta la vostra attuale libreria software."

Xbox Scorpio dovrebbe essere annunciata all'E3 di Los Angeles, ricordiamo che nella giornata di ieri sono trapelati in rete alcuni leak relativi alle presunte specifiche tecniche della console.