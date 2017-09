Gli sviluppatori di Project CARS 2 lavorano ad un gioco di Fast & Furious?

, producer di, è stato recentemente intervistato dal podcast SpotTheOzzie e in questa occasione ha fatto intuire come il suo studio sia attualmente al lavoro su un racing game basato sulla saga di

Queste le parole di Ian Bell: "Pensate a Need For Speed Payback e immaginate a qualche blockbuster di Hollywood si sia ispirato... Ecco, posso dirvi che abbiamo una partnership della durata di sei anni con una grande compagnia di Hollywood e potremmo fare meglio di quanto stia facendo NFS..."

Un riferimento piuttosto chiaro ma come se non bastasse Bell rincara la dose "Guardatemi e pensate che io sia un tizio pelato che ama la palestra. Ecco questo è un grande indizio."

Un chiao riferimento a The Rock, protagonista del noto franchise cinematografico che ha in comune con Bell la passione per la palestra (da ex sportivo) e i capelli rasati a zero. Restiamo in attesa di saperne di più riguardo l'eventuale coinvolgimento di Slightly Mad Studios in un nuovo progetto videoludico basato su Fast & Furious.