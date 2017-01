Gli sviluppatori di RollerCoaster Tycoon 3 denunciano Atari

Il team inglese(noto per titoli come) ha trascinatoin tribunale a causa royalties non pagate relative ai diritti di, titolo sviluppato proprio da Frontier insieme a due espansioni uscite per PC e Mac.

Secondo lo studio, le vendite del gioco sarebbero in realtà superiori rispetto a quanto dichiarato da Atari e per questo motivo alla società spetterebbero più soldi. Frontier Developments ha ricevuto 1.17 milioni di dollari per i diritti d'autore ma stando ai legali dell'azienda dovrebbe riceverne altri 2,2 milioni.

David Walsh (co-fondatore dello studio inglese) ha provato a contattare il publisher per ottenere dati aggiornati sulle vendite del gioco, senza però ottenere alcuna risposta. Di conseguenza, l'azienda ha dato il via all'azione legale con l'obiettivo di ricevere i compensi dovuti. Atari, dal canto suo, non ha ancora commentato la vicenda.