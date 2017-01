Gli sviluppatori di Shadow Warrior 2 si esprimono su PlayStation 4 Pro

Dopo essere approdato in primo luogo su PC,è ora atteso nei primi mesi del 2017 anche su console. Con all'orizzonte questo nuovo obiettivo, gli sviluppatori dihanno parlato nello specifico di PlayStation 4 Pro nel corso di un'intervista rilasciata a WccfTech

"PlayStation 4 Pro è un ottimo upgrade della PS4 Standard. La CPU non ha ricevuto un boost sostanziale, ma la GPU è una 'bestia'. Presenta anche delle feature interessanti a livello di hardware, il che ci aiuta molto nel raggiungimento della risoluzione 4K senza dover ricorrere alla forza bruta". Come affermato nelle passate interviste da Mark Cerny, lead architect della console mid-gen di Sony, PS4 Pro permette di eseguire due operazioni a 16-bit in contemporanea, al posto di eseguirne una sola a 32-bit. Secondo Cerny, questo permette di stabilizzare nettamente le performance dei titoli nonostante le risoluzioni e filtri grafici superiori, e dello stesso avviso sembrano essere i responsabili di Flying Wild Hog. "Certo. Le istruzioni in half precision (16-bit) sono un'ottima feature. La tecnica fu utilizzata tempo fa con Geforce FX, ma non ottenne popolarità e venne abbandonata. Un peccato, perché buona parte delle operazioni non richiede istruzioni in full float precision (32-bit), ed è uno spreco. Con le istruzioni half precision possiamo migliorare le performance senza sacrificare la qualità delle immagini".

E' stato infine confermato che Shadow Warrior 2 supporterà PlayStation 4 Pro, ma lo sviluppatore non è ancora pronto a rivelare quali saranno le migliorie di cui il suo brutale gioco potrà beneficiare sull'ultima console di Sony. Tuttavia, è stato dichiarato anche che il titolo non supporterà l'HDR su console (nonostante sia stato il primo gioco a supportare tale feature su PC), "a causa di ristrettezze di tempo".