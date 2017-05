Gli sviluppatori di Stick it to the Man porteranno un gioco su Nintendo Switch

, lo studio dietro, ha annunciato di essere al lavoro su. Gli sviluppatori porteranno un gioco sulla nuova console della casa di Kyoto entro il 2017: maggiori dettagli verranno svelati al prossimodi Los Angeles.

"Siamo molto eccitati per questo annuncio. Il titolo dice tutto: stiamo portando un gioco su Nintendo Switch! E come se non fosse abbastanza...il gioco è in arrivo quest'anno! Siamo lieti di lavorare con Nintendo dopo aver portato numerosi titoli su Nintendo 3DS e Wii U. Il gioco per Nintendo Switch a cui stiamo lavorando sarà giocabile al prossimo E3 di Los Angeles!".

Insomma, per saperne di più su questo interessante progetto non rimane che attendere l'evento losangelino, in programma dal 9 al 16 giugno.