Gli sviluppatori di Wonder Boy The Dragon's Trap non escludono l'edizione retail

Intervistati dal sito Hey Poor Player, gli sviluppatori dihanno dichiarato di essere fiduciosi riguardo il possibile lancio di una versione retail di, titolo uscito lo scorso mese di aprile su PS4, Xbox One e Switch.

Queste le parole di Omar Cornut a riguardo: "Stiamo collaborando con il publisher DotEmu per la realizzazione di copie fisiche del gioco. Abbiamo programmato un'edizione per il mercato asiatico e penseremo a qualcosa anche per l'Occidente. Posso dirvi che siamo molto vicini alla chiusura di alcuni accordi, ma per ora non posso rivelare altro. Probabilmente lanceremo prima la versione retail per PlayStation 4 e poi penseremo a come muoverci per quanto riguarda le cartucce di Switch."

Wonder Boy The Dragon's Trap è il remake di Wonder Boy III The Dragon's Trap, titolo uscito alla fine degli anni '80 su SEGA Master System, PC Engine e Game Gear. Il gioco è ora disponibile in formato digitale su PlayStation 4, Xbox One e Switch, l'edizione PC arriverà più tardi nel corso dell'anno.