Gli sviluppatori di Xenoblade Chronicles assumono personale per un nuovo gioco

ha pubblicato recentemente un nuovo annuncio di lavoro per cercare talenti da inserire nel team che si sta occupando di un progetto non ancora annunciato, descritto come un "", altri dettagli al momento non sono noti.

Monolith Soft è alla ricerca di Designers, Character Modeler, Map Modeler, In-Game Animator, Technical Artist, Main Character Designer, Concept Art Designer, Programmers, Character Control Programmer, System/Framework Programmer, Planners, Management Support e Project Manager.

La compagnia ha pubblicato un concept art del gioco misterioso, che potete trovare in calce alla notizia. Nessuna altra informazione è trapelata riguardo la natura del progetto, restiamo quindi in attesa di eventuali annunci in merito.