Gli sviluppatori di Yakuza parlano del futuro della serie

e il suo team sono stati intervistati da 4Gamer.net e in questa occasione il produttore della serie Yakuza ha parlato del futuro del franchise e dei suoi prossimi progetti.

Queste le parole di Toshihiro Nagoshi: "Yakuza 6 è da poco uscito in Giappone ed è stato accolto positivamente da pubblico e critica. Questo sarà l'ultimo titolo della serie con protagonista Kazuma ma vi assicuro che continuerò a creare contenuti di alta qualità come segno di gratitudine per il personaggio di Kazuya e per tutti i fan. Allo stesso tempo però voglio lavorare anche su qualcosa di diverso."

Anche il produttore Masayoshi Yokoyama ha espresso la sua opinione: "Adesso che la saga di Kazuma si è conclusa, penso che nel 2017 inizieremo a gettare le basi per il futuro del franchise. Sto pensando a come proporre un nuovo Yakuza che possa essere in linea con quanto fatto fino ad oggi, innovando però le meccaniche tradizionali della saga."