God Eater 3 annunciato ufficialmente con un trailer di debutto

ha annunciato ufficialmente, il nuovo capitolo della saga Action RPG di cui si attendeva conferma dopo il misteriosopubblicato lo scorso marzo. Il gioco è stato presentato con un trailer di debutto: lo trovate in cima alla notizia.

Il video mostra alcune ambientazioni della nuova avventura e qualche scena di combattimento, senza dare alcuna informazione sulla finestra di lancio o sulle piattaforme di destinazione. Dal momento che la stessa Bandai Namco non ha fatto nessuna dichiarazione aggiuntiva sul progetto, a questo punto per saperne di più su God Eater 3 non rimane che attendere ulteriori dettagli da parte del publisher o dello sviluppatore. Siete contenti di questo annuncio?

