God Eater 3: confermata l'uscita europea e diffusi nuovi dettagli sul gioco

Dopo essere stato annunciato innanzitutto per il mercato giapponese e poi per quello nord americano, l'arrivo diè stato confermato in via ufficiale da parte di

In aggiunta a questo, apprendiamo diversi nuovi dettagli sul titolo sviluppato da Shift (che attualmente conduce parallelamente i lavori su Code Vein).

Gli eventi di God Eater 3 prendono luogo dopo quelli narrati in God Eater 2: Rage Burst (più precisamente dopo il titolo mobile God Eater: Resonant Ops, non imprescindibile per comprendere la storia del terzo capitolo). Il setting principale corrisponde ad un'area posizionata nei pressi di un quartier generale dell'organizzazione Fenrir (viene specificato che i vecchi QG presenti in God Eater 2 sono ormai distrutti). Il titolo presenterà le aree più estese che si siano mai viste nella serie, completamente rifatte da zero e liberamente esplorabili dal giocatore. Confermate inoltre nuove God Arcs (le armi dei God Eater) e nuove tipologie di nemici.

Gli sviluppatori, che hanno ascoltato attentamente il feedback giunto anche dall'estero, dichiarano di voler far tornare il gioco alle sue origini, in certi aspetti. Ad esempio, si vorrebbe puntare nuovamente ad un sistema di combattimento dal ritmo più frenetico e velocizzato. Il gioco si trova attualmente al 30% del suo completamento, e gli sviluppatori continuano a lavorarci in versione PC (tenendo però conto delle specifiche console, che faranno da base per il comparto tecnico).



God Eater 3 arriverà nel 2018 su piattaforme ancora sconosciute. Qui trovate il trailer di debutto del gioco.