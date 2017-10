God Eater 3: pubblicato il trailer di lancio in italiano

: Nel weekend,ha annunciato, terzo episodio della popolare serie. Oggi il publisher ha pubblicato anche il trailer di debutto sottotitolato in italiano, che trovate in apertura della notizia.

Molti anni sono passati dall’ultimo scontro. La terra non è più il luogo in cui gli umani erano abituati a vivere. Gli Aragami stanno ancora girando per il mondo lasciando solo miseria e distruzione. Per salvare la Terra e ristabilire l’ordine, nuovi eroi sono stati cresciuti, i God Eeater: uomini che sono stati dotati (o maledetti) di una nuova versione delle armi God Arc – speciali protesi potenziate dalle cellule degli Aragami.

Unisciti agli altri God Eater per abbattere i nuovi Aragami che stanno facendo a pezzi luoghi ovunque nel mondo. Ma questa non sarà l’unica missione, qualcosa infatti sta accadendo ai God Eater e la linea tra luce e oscurità non è mai stata più sottile… È ora di iniziare a liberarsi delle catene maledette che legano l’anima dei God Eater, mentre la battaglia emerge in tutta la sua furia come mai prima d’ora.