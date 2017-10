Oltre aha annunciato anche, nuovo RPG per iOS e Android in arrivo nel 2018 e distribuito come Free-To-Play, con supporto per acquisti in-app e microtransazioni.

God Eater Resonant Ops viene considerato il vero sequel di God Eater 2 Rage Burst ed è ambientato quattro anni dopo gli eventi narrati nel gioco appena citato. Altri dettagli sulla trama non sono noti al momento.

Nelle prossime ore Bandai Namco aprirà le pre-registrazioni, tutti coloro che si pre-registreranno riceveranno vari contenuti bonus (non ancora specificati) al lancio del gioco. In apertura trovate il trailer di debutto di God Eater Resonant Ops.