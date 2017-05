God of Boxes: un action/tower defense tutto italiano per HTC Vive

è un nuovo action/tower defense perin sviluppo presso gli studi di, software house milanese specializzata nella realtà virtuale. Il gioco sarà presente al prossimodi Bologna previsto tra il 19 e il 21 Maggio.

In God of Boxes il giocatore deve difendere l'Olimpo di cartone dalle invasioni barbariche dei regni vicini: per farlo dovrà costruire mura e fortezze, piazzare guardie e trappole usando il potere divino che gli permette di creare nuovi oggetti con il cartone. In cima alla notizia vi abbiamo riportato un video di gameplay in anteprima con cui potete farvi un'idea sulle meccaniche di gioco. Per saperne di più su God of Boxes non rimane che attendere l'evento Svilupparty 2017 di Bologna.