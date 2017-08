God of War: avvistata la Digital Deluxe Edition su Amazon

Nelle ultime ore la Digital Deluxe Edition del nuovoperè stata catalogata da Amazon, per poi essere rimossa a distanza di breve tempo. Siamo comunque venuti a conoscenza dei contenuti di questa edizione speciale: vediamoli nel dettaglio.

Stando al tweet riportato da Wario64, la Digital Deluxe Edition di God of War costerebbe 69,99 dollari e includerebbe i seguenti contenuti:

Colonna sonora digitale

Art Book digitale

Tema dinamico per PS4

Una skin per lo scudo "Exile’s Guardian"

Fumetto digitale di God of War – Numero 0

"Death’s Vow" set armatura per Kratos

"Death’s Vow" set armatura per Atreus

Al momento non è chiaro se i set armatura avranno un impatto sul gameplay, o se si tratterà semplicemente di oggetti cosmetici. Ricordiamo che God of War è atteso in esclusiva per PlayStation 4 durante i primi mesi del 2018.