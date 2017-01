God of War: il brano musicale di apertura dell'E3 disponibile per il download

Il game director Cory Barlog aveva promesso una ricompensa ai giocatori nel caso il trailer dimostrato all'E3 2016 avesse raggiunto 15 milioni di visualizzazioni. L'obiettivo è stato raggiunto , eha mantenuto la parola, annunciando oggi, tramite il proprio profilo Twitter, il premio che i fan si sono meritati.

Il piccolo, ma certamente apprezzabile regalo che la compagnia fa ai giocatori è un file MP3 dell'Ouverture utilizzata in apertura della conferenza Sony all'E3 2016 composta da Bear McReary, già autore della colonna sonora di The Walking Dead. Il download del file è disponibile per un periodo limitato di tempo, ed è raggiungibile seguendo questo collegamento. Cory Barlog aveva inoltre promesso l'arrivo di nuove informazioni, in caso il trailer avesse raggiunto la quota di 15 milioni di visualizzazioni, ma non è chiaro se Santa Monica abbia in serbo o meno maggiori sorprese per i giocatori che rimangono in fervente attesa per una data di lancio ufficiale per il gioco.