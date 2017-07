God of War: Cory Barlog ha in programma diversi nuovi giochi della serie

Intervistato da Daily Star, il game director di, Cory Barlog, ha spiegato che la storia scelta per l'attesissima esclusivaè stata pensata per essere raccontata attraverso diversi titoli.

Come abbiamo avuto modo di apprezzare, il nuovo God of War si discosta dalla mitologia greca per un setting "nordico". "L'arco narrativo che ho in mente va ben oltre questo gioco e tutto quello che sta stiamo facendo con God of War", ha dichiarato Barlog.

"Quello rappresenta per me un punto di partenza. Con questo titolo vogliamo far sapere ai fan che saremo in gioco per parecchio tempo". Nella stessa intervista, il game director ha svelato qualche informazione in più su Atreus, figlio di Kratos, che grazie alla conoscenza di diverse lingue potrà aiutare il padre. Il ragazzo sarà inoltre in grado di leggere le incisioni a muro.

Sebbene Barlog abbia confermato l'arrivo di nuovi titoli della serie, lo stress sostenuto dal team per la realizzazione di God of War escluderebbe un seguito nell'immediato futuro. Recentemente, Il director si è espresso anche sul cambio di visuale e sull'ascia in dotazione a Kratos. God of War uscirà in esclusiva su console PlayStation 4 nei primi mesi del 2018.