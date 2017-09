God of War: Cory Barlog parla di divinità nordiche, rune e magie

è stato recentemente protagonista di un nuovo podcast ufficiale PlayStation e in questa occasione ha parlato di vari aspetti di, svelando nuovi dettagli su run, magie e divinità nordiche.

Per quanto riguarda le divinità nordiche, Barlog fa sapere che queste figure "sono entità decisamente concrete, a differenza ad esempio delle divinità greche. Gli Aesir vivono appieno la propria vita, i Giganti riescono a dar vita a creazioni di assoluto spessore mentre i Vanir vivono a stretto contatto con la natura."

Per quanto riguarda le magie, il Game Director specifica che queste saranno legate a determinati elementi, come terra, fuoco e acqua. Le rune invece saranno fondamentali per la risoluzione di alcuni enigmi, infine viene svelato come nel gioco sia possibile apprendere nuove lingue.

Per saperne di più potete ascoltare il podcast integrale, in lingua inglese, a questo indirizzo. God of War è atteso per il 2018 in esclusiva su PlayStation 4.