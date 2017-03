God of War: il doppiatore di Kratos conferma l'uscita nel 2017?

Il doppiatore americano di) ha recentemente aggiornato il proprio profilo Twitter, indicando tra i suoi lavori anche il nuovo, apparentemente previsto per il 2017, almeno a giudicare dall'anno inserito tra parentesi accanto al nome del gioco.

Un'indicazione temporale fin troppo generica e ben poco rivelatoria, inoltre notiamo come l'ultimo Tweet di Judge risalga al 14 giugno scorso (data di presentazione del gioco all'E3 di Los Angeles), decisamente strano per un personaggio pubblico che dovrebbe in questo momento essere nel pieno dei lavori di doppiaggio di Kratos, e non solo ovviamente.

Per il momento, Sony Santa Monica non si sbilancia, lo studio non ha ancora annunciato una finestra di lancio per il nuovo God of War, probabilmente ne sapremo di più al prossimo Electronic Entertainment Expo.