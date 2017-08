God of War: il figlio di Kratos estenderà l'arsenale del giocatore

Durante un'intervista concessa a Gamasutra , il lead engineer diJeet Shroff ha parlato del figlio di Kratos, affermando che il personaggio sarà così importante durante i combattimenti da estendere a tutti gli effetti l'arsenale messo a disposizione nel nuovo

"Atreus aiuterà suo padre in tanti modi durante l'intera durata del viaggio. Per rafforzare questo tema, non ci limiteremo ad esplorare questo rapporto soltanto sul piano narrativo. Anche in termini di gameplay, infatti, Atreus svolgerà un ruolo fondamentale nell'assistere e nel complementare le abilità di Kratos in combattimento, presentandosi a tutti gli effetti come un'estensione del suo arsenale." afferma Jeet Shroff.

In un'altra intervista, invece, il game director Cory Barlog ha dichiarato di avere in programma diversi nuovi giochi della serie. Ricordiamo che il nuovo God of War uscirà in esclusiva su Playstation 4 durante i primi mesi del 2018.