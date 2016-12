Durante la conferenza tenuta daper l'E3 2016, lo studioha presentato, reboot della serie in sviluppo per PS4. Da allora, le notizie sullo sviluppo non sono state molte, ma oggiha comunicato un interessante aggiornamento tramite Twitter: il titolo è ora giocabile dall'inizio alla fine.

Si tratta certamente di un'ottima notizia per tutti i fan in attesa. In calce alla notizia potete trovare riportato il tweet originale, nel quale il Direttore risponde ad un utente in disappunto per via dell'assenza di aggiornamenti riguardo ai lavori su God of War.

Al momento, non sappiamo ancora quando il gioco sarà disponibile, ma sappiamo per certo che gli sviluppatori sono all'opera per terminare lo sviluppo entro una certa scadenza non meglio specificata.