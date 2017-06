God of War: un grande cartellone pubblicitario appare a Los Angeles per l'E3

Con l'ormai alle porte, nei grattacieli di Los Angeles iniziano a comparire i cartelloni pubblicitari tratti dai giochi più attesi alla fiera. Tra questi, nelle ultime ore è stato avvistato un gigantesco poster per il nuovodiin arrivo su

Anche se il nuovo God of War è ancora sprovvisto di una data di lancio ufficiale, sul sito di Spielegrotte, noto retailer tedesco, è comparsa la Collector's Edition del gioco, dove è stata riportata una data di uscita indicativa (fissata per il 15 gennaio 2018). In ogni caso, per saperne di più sulla nuova avventura di Kratos non rimane che attendere la conferenza E3 di Sony, prevista alle 3 del mattino del 13 giugno (orario italiano).

In basso vi abbiamo riportato una fotografia del cartellone pubblicitario di God of War ancora in allestimento.