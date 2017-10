God of War: Kratos non dovrà costantemente difendere il figlio Atreus

Nel nuovo capitolo disarà in compagnia del figlio Atreus, e nei filmati di gioco visti sinora si è spesso assistito al Dio della guerra che proteggeva il ragazzo.ha però voluto chiarire che il titolo non si concentrerà sulla scorta di Atreus.

Ai microfoni di Hollywood Reporter, il director Cory Barlog ha dichiarato quanto segue:

"Non si tratta di una missione di scorta. I giocatori dispongono di un certo controllo su Atreus e possono indicargli la via, ma il ragazzo è dotato di mente propria e sarà in grado di badare a se stesso anche quando non gli si presterà attenzione".

Un ulteriore estratto dell'intervista rivela invece un dettaglio sulle dinamiche che hanno portato alla scelta del cast: Christopher Judge per Kratos e Sunny Suljic per Atreus. A quanto pare, per migliorare l'intesa padre-figlio i candidati sono stati sottoposti a dei testi di affinità.

God of War è atteso per l'inizio del 2018 in esclusiva su console PlayStation 4.